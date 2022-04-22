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中職／最後2個出局數都是龍王好友 王維中有「飲料情」

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
王維中。記者葉信菉／攝影
王維中。記者葉信菉／攝影

味全龍隊前8局一分未得，第9局面對富邦悍將隊守護神曾峻岳，連4棒安打搶下3分逆轉，終場以3：2贏球，「龍王」王維中先發6局失2分（責失1分）好投，也因此逃過敗投，9局下超興奮幫悍將的好友們「加油」的畫面，透過轉播放送。

王維中、陳鴻文今天聯手上演投手戰，王維中繳出6局失2分（責失1分），陳鴻文更猛，有4局讓首位打者敲安上壘，卻能力保不失，最終以7局無失分收工，原本眼看生涯第50勝就要到手，卻在9局上曾峻岳上班後戰況生變。

龍隊連4棒安打灌回3分，拿莫．伊漾的單場第3支安打先送回追平分，劉基鴻二壘打再添超前分。

王維中在投球任內未等到火力支援，9局上看著隊友的反撲好興奮，9局下更嗨，他透露：「因為最後兩個打者都是自己的好友」，他指的是陽耀勳、申皓瑋

悍將在滿壘時啟用代打陽耀勳，以三振收場，申皓瑋則是打向中外野，成為再見接殺。王維中笑說：「耀勳上來打時，我就說耀勳靠你了，只有你有辦法打出雙殺打。」

至於申皓瑋的打席，王維中說：「他是最好的朋友，謝謝他，我都會請他喝飲料，從春訓請到現在也該還了，以後哪怕主場、客場我都買飲料給他。」

王維中 申皓瑋

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