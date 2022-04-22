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中職／暴力猿有長打又難纏 曾豪駒：維持好傳統
樂天桃猿隊今年開季展現出不錯的纏鬥能力，對手先發投手要投超過5局不容易，團隊被三振數更是五隊最低，猿隊總教練曾豪駒表示，球隊一直以追求確實擊球為主，「好的傳統就繼續維持」。
猿隊今年開季以10勝2敗領跑，今天賽前團隊長打率0.426已是五隊第一，不過消耗對手球數、不輕易被三振也是特色，團隊被三振53次不僅是五隊最低，次低的統一獅隊也已經來到74次，比猿隊少打2場的富邦悍將隊也已被三振85次。
面對團隊打擊狀況好，曾豪駒保守地說：「可能是開季整體狀況不錯，戰術執行也穩定，跟氣氛也有關，球隊贏球之下，打擊、守備也都有做好。」
而猿隊今年前12場對戰的先發投手，只有7人投滿5局，平均一場不到5局就把先發投手打退場，跟去年對方先發投手場均可投到5.26局相比，數據上有進步，不過曾豪駒指出，目前才剛開季，攻擊策略沒有什麼改變，一直告訴球員的都是「確實擊球」。
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