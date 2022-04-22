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日職／吳念庭連5場上壘 本季首盜出爐

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
吳念庭盜壘成功。 擷圖自畫面
吳念庭盜壘成功。 擷圖自畫面

西武隊台將吳念庭今天雖未敲安，但靠著選球保送上壘，延續連5場上壘，還跑出本季首盜，而先發投手高橋光成8局無失分好投，幫助西武以3：0擊敗樂天隊。

吳念庭今天打第五棒、先發一壘手，前3打席都面對先發投手早川隆久，在2局吞下三振、4局敲出中外野飛球出局，7局下作為首名打者，選到保送上壘，在1出局後更趁機盜上二壘，本季首次盜壘成功，不過最後沒機會回來得分，8局則敲出飛球出局。

西武靠4局下山川穗高的陽春砲先馳得點，8局下滿壘山川穗高又選到保送擠回第2分，山田遙楓安打敲回全場第3分。

高橋光成先發8局用94球，被敲4支安打，另有3次三振、3四壞球，拿下勝投，平良海馬9局登板投出三上三下，包括1K，拿下救援成功。

吳念庭總計3打數無安打，打擊率下降到2成35，不過靠著保送維持連5場上壘，本季首盜出爐後，連3季有盜壘成功，不過僅是生涯第7次，盜壘只是偶一為之。

西武 吳念庭

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