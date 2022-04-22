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中職／林羿豪當龍軍後首出賽 葉總看到有「彈性」的他

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
中華職棒味全龍隊投手「老皮」林羿豪。（味全龍隊提供）
中華職棒味全龍隊投手「老皮」林羿豪。（味全龍隊提供）

「老皮」林羿豪披上味全龍隊球衣後，20日首度登板，對中信兄弟隊中繼1局無失分，最快球速142公里，總教練葉君璋從中看到他最健康的狀態。

林羿豪去年遭富邦悍將隊釋出，前往龍隊測試通過，順利延續選手生涯，20日升上一軍就迎來出賽機會，第6局中繼1局無失分，轉隊首戰投出好的開始。

葉君璋評價林羿豪的首戰表現，他說：「他的投球看起來手臂是最健康的，我問他，他也說對，現在手是最正常的狀況，我看起來是手變得有彈性。」

面對媒體的疑惑，葉總想說明這個「彈性」究竟是什麼感覺，他說：「不是僵硬的感覺，是身體健康的感覺，就像皮鞭、藤條。」語畢覺得怪怪的，「我怎麼會講到皮鞭，歹勢。」

另一名透過戰力外名單延攬的投手劉昱言，則是感覺還未釋放壓力，葉君璋指出：「劉昱言看起來還沒有很自然、很享受在投球，感覺他還有一些壓力。」他提到，林羿豪的經驗比較豐富，相對來說比較放得開來，「有經驗有這個好處，但有經驗就是有零件會壞掉，但我是認為如果他不要再有重大傷勢，感覺球速可以再更快。」

林羿豪 葉君璋

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