中職／悍將二軍待發芽 鋒總點出技術、心境要更穩定

執掌富邦悍將隊二軍兵符後，陳金鋒首度擔任開球嘉賓，談到這段時間的帶兵體驗，他自承需要學習的還有很多，目前二軍選手以訓練、養成為主，「不會急著把誰推上來，一軍場面壓力比較大，會造成心理負擔，承受力沒那麼大時，反而會是一種傷害，等到他們技術、心境更穩定後會比較有機會。」

悍將隊去年季後進行改組，陳金鋒首度在職棒場上投入教練生涯，擔任二軍總教練，今天現身新莊球場擔任開球嘉賓，已是他的第3次開球經驗。

第1次為2017年9月17日，當天安排時任副領隊的陳金鋒開球，郭泓志打擊、胡金龍接捕，聚集3位前道奇隊球員的豪華陣容；第2次則是2020年5月8日，當時他的身分是顧問，由洪一中蹲捕，今天則是由申皓瑋為「鋒總」接捕。

儘管已是第3度為悍將隊開球，陳金鋒表示，「久沒有站在場上，還是會有緊張。」

悍將隊一軍戰情低迷，至今天賽前以2勝8敗居墊底，陳金鋒也被問到此事，他表示，「大家都很努力，球場上就是這樣，投、打、守不順時就會遇到困境，教練、選手都在努力解決問題，拿出最好的貢獻幫助球隊。」