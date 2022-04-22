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中職／林羿豪揮別傷勢 轉戰味全聽到球迷加油很感動

中央社 / 新北22日電
中華職棒味全龍隊投手「老皮」林羿豪110年底遭富邦悍將隊釋出，本季經測試後轉戰味全，20日首度登板投1局無失分。他22日受訪表示，能延續職業生涯、還聽到球迷加油非常感動。（味全龍隊提供）
中華職棒味全龍隊投手「老皮」林羿豪110年底遭富邦悍將隊釋出，本季經測試後轉戰味全，20日首度登板投1局無失分。他22日受訪表示，能延續職業生涯、還聽到球迷加油非常感動。（味全龍隊提供）

「老皮」林羿豪今年轉戰中職味全龍隊，在20日首度登板投1局，味全總教練葉君璋認為，當天看起來林羿豪的手臂很健康，林羿豪則說，能延續職業生涯，聽到球迷加油很感動。

31歲的林羿豪從2014年開始效力義大犀牛隊，隨著球隊轉賣效力富邦悍將，但去年遇到肩傷困擾，僅在一軍出賽3場，直到年底遭到釋出。林羿豪在今年春訓獲得味全邀請參加測試，最後脫穎而出拿到正式合約，並在20日首度披龍袍登板，中繼投1局被敲1支安打，無失分。

談到林羿豪當天出賽的表現，味全總教練葉君璋今天接受媒體訪問時表示，「從他進來球隊到現在，前天投球的時候手臂看起來是最健康的，投球起來是有彈性的感覺，像皮鞭那樣，不是僵硬的，就是健康的手臂。」

當天林羿豪球速最快142公里，不過他也表示，現在感覺比去年好很多，肩膀沒有不舒服的感覺，進壘的角度不錯，也可以正常揮臂，「繼續維持下去，球速自己會回來，不用太著急去催球速。」

回想起那天再度站上一軍投手丘，林羿豪說：「滿興奮的，感覺滿奇妙的，那天站上去球場，聽到有人幫我加油，喊我的名字，而且是兄弟那邊的球迷，有點感動。」

一開始林羿豪是以測試身分到味全，他表示，那時感覺很煎熬、不安，因為在確定簽約之前變數都很大，最後順利通過測試，他說：「簽下去以後心情比較放鬆了，很開心有這個機會延續職棒生涯。」

今天味全作客新莊棒球場與富邦悍將交手，是林羿豪首度回到以前的主場對上老東家，他笑說，已經10個月沒有回到這裡了，今天一到球場就遇到以前的室友林琨笙。

林羿豪 球速 富邦悍將

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