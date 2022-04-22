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中職／神獸級洋砲難再現 葉總：代表台灣投手進步
中職今年季前簽下5洋砲，久違的大洋砲時代，球迷拭目以待砲火，但目前為止並未有人端出驚人成績單，更遑論重現遠古時期的神獸級洋砲表現，味全龍隊總教練葉君璋點出他的觀察，「這表示台灣投手進步了。」
龍隊陣中的2洋砲，鈦龍因跑壘造成拉傷下二軍，龍德力預計下周將會拉上一軍「開箱」；統一獅隊羅薩也因傷休養中，中信兄弟隊福來喜則在球隊啟用3洋投的情況下，先放在二軍待命，目前一軍僅有富邦悍將隊的霸帝士。
談到今年洋砲雷聲大雨點小，葉君璋第一句話就是「表示台灣投手進步」，他強調他的回答是認真的，「以前怪力男、布雷時，老實說，那時的台灣投手和現在比起來，速度沒有這麼快。」
葉君璋指出：「你看現在每個投手下去都是可以輸贏的，你以為是三年前的彈力球嗎？正常情況下，我們投手真的進步滿多。」
台灣投手進步之下，要再找到好用的洋砲不容易，葉君璋表示，「現在洋砲來台灣要真的打很好，也沒那麼簡單，應該不是膚色不一樣就可以了，還要有一些能力。」
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