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中職／獅洋投柯瑞準備好了 預告秀一下招牌球路

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
統一獅隊新洋投柯瑞。記者蘇志畬／攝影
統一獅隊新洋投柯瑞。記者蘇志畬／攝影

統一獅隊新洋投柯瑞明天將迎接中華職棒初登板，還沒在一軍投過球的他已經先向布雷克打聽「中信兄弟隊有哪些打者要注意」，至於調整中的伸卡球屆時會不會亮相？他笑說：「可能會秀一下。」

柯瑞在二軍已經投過2場、共9.1局，防禦率僅0.96，被敲8支安打，另有7次三振、2次四壞，丟掉3分裡只有1分責失，特別是累積14次滾地出局，高飛出局則為6次，過去在大聯盟時期也是製造滾地球出局為主。

柯瑞認為目前身體狀況不錯，整體準備的也OK，很期待明天的初登板，也期待有好表現，「還沒在一軍投過，對台灣打者的習性了解有限，要靠隊友跟情蒐去了解。」

至於布雷克點名兄弟哪些打者要注意？柯瑞不方便透露太多，只能說：「不用去多想，都一樣是棒球，明天賽前再看一下情蒐資料，準備一下。」

伸卡球是柯瑞的武器球之一，不過他表示目前球路還沒調整到100%，可能還需要幾周才能到位，但明天也可以期待一下，「會秀一下，但應該不會投太多」。

頭上厚實的辮子髮型也是柯瑞的招牌造型，到時比賽帽子戴得牢嗎？柯瑞笑說，自己習慣戴得鬆鬆的，不過比賽是沒有問題，「不會掉啦」。

柯瑞 布雷克 伸卡球

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