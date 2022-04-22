中職／江國豪解決球隊危機 等了1年半拿到生涯10勝

中職富邦悍將投手江國豪昨天拿下本季首勝，經過去年的骨刺困擾，終於奪下生涯第10勝，他今天表示，昨天中繼時只想著不要失分，沒想到會拿勝投，「滿開心的，等了1年半。」

江國豪去年受到手肘骨刺困擾，整年在一軍僅出賽1場，並在去年底動手術處理，經過治療、復健，在本季復出，並從中繼出發。悍將昨天對上中信兄弟的賽事，江國豪在1比1、一二壘有人時登板，最後解決2名打者，助球隊化解危機，9局上悍將攻下超前分，勝投由江國豪拿下。

江國豪上次拿勝投已經是2020年9月23日的事情，睽違了576天再度奪勝，也終於拿到生涯第10勝。他今天接受訪問時表示，「我都不知道上一勝是那麼久前了，滿開心的，等了1年半，我覺得就是順其自然，往好的方向去，慢慢好的結果就會來。」

談到昨天上場解決危機的狀況，江國豪指出，只想著把壘上2個人守住不要失分，「畢竟平手局面，不想要讓球隊處於落後的戰局，沒有想過會拿到勝投。」江國豪前幾年都是以先發為主，他表示，今年剛開始擔任中繼時，遇到壘上有人場面都會很緊張、亢奮，但現在心態上已經比較適應。

江國豪也指出，自己的熱身速度可以快也可以慢，不過他認為，自己的變化球還要加油，「因為當先發投手時可以一局一局讓自己變化球犀利度增加，但當中繼上去就要面對危機，要馬上讓自己的變化球很犀利、進入狀況。」