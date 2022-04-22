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中職／獅三洋投本周驗貨 下周羅薩有望歸隊

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
統一獅隊洋砲羅薩。圖／統一獅隊提供
統一獅隊洋砲羅薩。圖／統一獅隊提供

統一獅隊明天壓出洋投柯瑞先發對上中信兄弟隊，三名洋投終於陸續亮相，這幾場是觀察日，因洋砲羅薩最快27日後就可歸隊，總教練林岳平考慮屆時拉下一洋投，「但還是要看羅薩恢復狀況」。

獅隊洋投羅昂最先出關，16日初登板對富邦悍將隊6局無失分，今晚再戰樂天桃猿隊繼續「驗貨」，而布雷克昨天對上猿隊同樣是6局無失分，林岳平表示：「他投得不錯，是我們沒拿更多分、牛棚沒守住，幫助他拿下勝投。」

明天則換柯瑞初登板，林岳平表示，牛棚投起來狀況不錯，二軍的成績也不錯，也希望他能多製造一些滾地球，「其他還是要比賽去看，投了才知道」。

羅薩是在4月12日因左小腿拉傷下二軍，最快27日後可歸隊，林岳平表示，應該不會立刻拉上來，但可能在該周做出洋將調動，「如果羅薩恢復沒那麼快，那就再下一周」。

獅隊今天另做出人員調度，林子崴因近期牛棚備戰頻繁，因此降下二軍，由楊孟沅接替，林岳平表示，林子崴除了出賽外，也會在牛棚準備，身體上有些負擔，因此先下二軍調整。

林岳平 牛棚 柯瑞

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