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中職／悍將上壘的神秘三角 出自范國宸的候鳥故事
富邦悍將隊昨天以3：1擊敗中信兄弟隊，辛苦收穫本季第2勝，上壘選手紛紛在頭上比出三角形，昨役敲出致勝安打的蔣智賢解密，來自范國宸用來激勵團隊士氣的小故事。
悍將開季狀況低迷，帶著5連敗展開本周賽程，周二的比賽因雨延賽，隔天移動到台中的練習日上，范國宸分享了候鳥的故事，在長途遷徙的過程中，會有侯鳥輪流當領頭鳥，一隻累了，就會有其他鳥補上；悍將們比出的動作，正是候鳥的長途遷徙陣型。
蔣智賢解釋，三角形倒過來，就是V字，也就是勝利，如同候鳥遷徙般，彼此幫忙一起走到終點，「我是覺得滿有道理的，我們現在處於比較困難的狀況，大家輪流分擔、互相幫忙，才會抵達目的地。」
他透露，當天分享勵志話語的人滿多，「但他（范國宸）那天講得比較有自信，他還有帶道具，感覺很像準備很久了，大家就用他的動作。」
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