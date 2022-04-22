快訊

高雄港清淤工落海 遭螺旋槳掃到血肉模糊慘死

疫情燒不停 黃珊珊司機確診、交通局長司機快篩陽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／悍將上壘的神秘三角 出自范國宸的候鳥故事

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊選手昨天上壘後比出的三角形，來自范國宸的小故事。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊選手昨天上壘後比出的三角形，來自范國宸的小故事。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊昨天以3：1擊敗中信兄弟隊，辛苦收穫本季第2勝，上壘選手紛紛在頭上比出三角形，昨役敲出致勝安打的蔣智賢解密，來自范國宸用來激勵團隊士氣的小故事。

悍將開季狀況低迷，帶著5連敗展開本周賽程，周二的比賽因雨延賽，隔天移動到台中的練習日上，范國宸分享了候鳥的故事，在長途遷徙的過程中，會有侯鳥輪流當領頭鳥，一隻累了，就會有其他鳥補上；悍將們比出的動作，正是候鳥的長途遷徙陣型。

蔣智賢解釋，三角形倒過來，就是V字，也就是勝利，如同候鳥遷徙般，彼此幫忙一起走到終點，「我是覺得滿有道理的，我們現在處於比較困難的狀況，大家輪流分擔、互相幫忙，才會抵達目的地。」

他透露，當天分享勵志話語的人滿多，「但他（范國宸）那天講得比較有自信，他還有帶道具，感覺很像準備很久了，大家就用他的動作。」

富邦悍將隊選手昨天上壘後比出的三角形，來自范國宸的小故事。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊選手昨天上壘後比出的三角形，來自范國宸的小故事。圖／富邦悍將隊提供

范國宸 蔣智賢 富邦悍將

延伸閱讀

中職／悍將打10場拿到首救援 曾峻岳許願「天天上」

中職／又是贏兄弟！蔣智賢超前安 悍將終結5連敗

圖輯／中職戰況膠著 5局結束中信1比1追平悍將

中職／怎麼贏？悍將又「誤」事 大放送獅隊2安打換6分

相關新聞

中職／兄弟放棄挑戰的「釣蝦池」 林哲瑄看影片後也說賺到

富邦悍將隊外野手林哲瑄昨天上演的「偽美技」，很快就透過隊友得知其實先落地，他也為此找上裁判老師。對於中信兄弟隊未挑戰，林...

中職／悍將打10場拿到首救援 曾峻岳許願「天天上」

身為富邦悍將隊守護神，曾峻岳直到球隊的第10場比賽，才進帳今年第1個救援成功，他也直呼：「等很久了！」他也期望球隊就此打...

中職／神獸級洋砲難再現 葉總：代表台灣投手進步

中職今年季前簽下5洋砲，久違的大洋砲時代，球迷拭目以待砲火，但目前為止並未有人端出驚人成績單，更遑論重現遠古時期的神獸級...

中職／獅洋投柯瑞準備好了 預告秀一下招牌球路

統一獅隊新洋投柯瑞明天將迎接中華職棒初登板，還沒在一軍投過球的他已經先向布雷克打聽「中信兄弟隊有哪些打者要注意」，至於調...

中職／獅三洋投本周驗貨 下周羅薩有望歸隊

統一獅隊明天壓出洋投柯瑞先發對上中信兄弟隊，三名洋投終於陸續亮相，這幾場是觀察日，因洋砲羅薩最快27日後就可歸隊，總教練...

中職／悍將上壘的神秘三角 出自范國宸的候鳥故事

富邦悍將隊昨天以3：1擊敗中信兄弟隊，辛苦收穫本季第2勝，上壘選手紛紛在頭上比出三角形，昨役敲出致勝安打的蔣智賢解密，來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。