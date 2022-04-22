中職／猿先發戰力出現空檔 林子崴隨隊待命

曾仁和、陳冠宇接連受傷，樂天桃猿隊先發輪值出現狀況，24日對戰中信兄弟隊還有王溢正可「救火」，不過猿隊也將林子崴拉上一軍隨隊，隨時準備。

猿隊今年三洋投中豪勁定位後援，霸林爵、狂威兩位為先發，本土投手需要撐起輪值，不過曾仁和在本季初登板就被強襲球擊中，陳冠宇則因重量訓練時傷到腰在昨天下二軍，一軍本土先發僅剩黃子鵬、王溢正。

下周猿隊5場賽事勢必需要人手，總教練曾豪駒表示，林子崴目前隨隊，先做準備，曾仁和、陳冠宇都是突發狀況，沒辦法預期，只能先把後續的人準備好。

林子崴去年在一軍先發過3場，拿下2勝0敗，防禦率3.12成績不錯，今年球季從二軍出發，投2場先發、1場後援，防禦率4.70不是太理想。

至於另名洋投索沙預計下一場28日在二軍出賽，曾豪駒表示，索沙的投球沒問題，但還要觀察他的體力，「5局之後會有點落差，還要再觀察。」

猿隊目前戰績10勝2敗位居第一，但還是受到傷兵苦惱，除了兩名先發外，中繼投手陳禹勳的肌肉緊繃狀態還在觀察中，側腹斜肌緊繃的游擊手林承飛開始打擊練習，預計之後到二軍復健賽看狀況。