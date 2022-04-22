快訊

高雄港清淤工落海 遭螺旋槳掃到血肉模糊慘死

疫情燒不停 黃珊珊司機確診、交通局長司機快篩陽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／悍將打10場拿到首救援 曾峻岳許願「天天上」

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
曾峻岳。 報系資料照片
曾峻岳。 報系資料照片

身為富邦悍將隊守護神，曾峻岳直到球隊的第10場比賽，才進帳今年第1個救援成功，他也直呼：「等很久了！」他也期望球隊就此打開贏球的感覺，場場都有他的出賽機會，就算是天天上，「我一定可以！我寧願天天上，也不要休太久。」

曾峻岳去年在領取新人王後，就曾透露今年爭取救援王的野心，但礙於悍將勝場實在太有限，也讓他的救援點進帳困難重重。

悍將本季至今2勝，第1勝是以再見安打的形式取得，這也讓曾峻岳的前4場登板，都是在沒有救援機會的情況下上場，直到昨天於第9局把關3：1領先，才是他本季首度在有救援點情況下登板，面對4人次完成任務，包括最後面對陳文杰、岳東華連飆6顆直球賞出2K。

第1個救援點進袋，曾峻岳也說：「等很久了，10場。」他說這段期間的準備沒有任何不同，身為後援投手，就是不管領先、落後，都要準備好隨時叫到自己就上去丟，但也承認領先的時刻到來時，確實心情有著微妙的不同。

「8局就有準備，9局在熱時看到領先，因為是今年第一次在領先時上去丟，準備時有點太急又很興奮。」曾峻岳坦言，「剛上去丟時是滿緊張的，壓力算滿大的，一定會很亢奮，但盡可能讓自己平靜下來。」

昨天的最快球速154公里，直球均速超過151公里，20歲的曾峻岳，在球速上似乎還藏有無限可能。

談到似乎還在越飆越快的球速，他指出今年重訓著重在單方面的穩定上，是比較大的改變，今年肌肉量有提升，「力量明顯多滿多，春訓時投球機制有點跑掉，要去適應新的身體狀況。」但他強調並未刻意催速，「比賽在丟的張力，自然會投出來。」

曾峻岳 球速 富邦悍將

延伸閱讀

中職／兄弟放棄挑戰的「釣蝦池」 林哲瑄看影片後也說賺到

中職／林哲瑄再現「釣蝦池」美技 兄弟不挑戰引熱議

中職／又是贏兄弟！蔣智賢超前安 悍將終結5連敗

中職／牽制成樂天特產 陳俊秀撒嬌討饒：拜託啦～不要寫

相關新聞

中職／神獸級洋砲難再現 葉總：代表台灣投手進步

中職今年季前簽下5洋砲，久違的大洋砲時代，球迷拭目以待砲火，但目前為止並未有人端出驚人成績單，更遑論重現遠古時期的神獸級...

中職／悍將二軍待發芽 鋒總點出技術、心境要更穩定

執掌富邦悍將隊二軍兵符後，陳金鋒首度擔任開球嘉賓，談到這段時間的帶兵體驗，他自承需要學習的還有很多，目前二軍選手以訓練、...

中職／兄弟放棄挑戰的「釣蝦池」 林哲瑄看影片後也說賺到

富邦悍將隊外野手林哲瑄昨天上演的「偽美技」，很快就透過隊友得知其實先落地，他也為此找上裁判老師。對於中信兄弟隊未挑戰，林...

中職／悍將打10場拿到首救援 曾峻岳許願「天天上」

身為富邦悍將隊守護神，曾峻岳直到球隊的第10場比賽，才進帳今年第1個救援成功，他也直呼：「等很久了！」他也期望球隊就此打...

中職／林羿豪揮別傷勢 轉戰味全聽到球迷加油很感動

「老皮」林羿豪今年轉戰中職味全龍隊，在20日首度登板投1局，味全總教練葉君璋認為，當天看起來林羿豪的手臂很健康，林羿豪則...

中職／江國豪解決球隊危機 等了1年半拿到生涯10勝

中職富邦悍將投手江國豪昨天拿下本季首勝，經過去年的骨刺困擾，終於奪下生涯第10勝，他今天表示，昨天中繼時只想著不要失分，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。