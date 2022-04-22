中職／悍將打10場拿到首救援 曾峻岳許願「天天上」

身為富邦悍將隊守護神，曾峻岳直到球隊的第10場比賽，才進帳今年第1個救援成功，他也直呼：「等很久了！」他也期望球隊就此打開贏球的感覺，場場都有他的出賽機會，就算是天天上，「我一定可以！我寧願天天上，也不要休太久。」

曾峻岳去年在領取新人王後，就曾透露今年爭取救援王的野心，但礙於悍將勝場實在太有限，也讓他的救援點進帳困難重重。

悍將本季至今2勝，第1勝是以再見安打的形式取得，這也讓曾峻岳的前4場登板，都是在沒有救援機會的情況下上場，直到昨天於第9局把關3：1領先，才是他本季首度在有救援點情況下登板，面對4人次完成任務，包括最後面對陳文杰、岳東華連飆6顆直球賞出2K。

第1個救援點進袋，曾峻岳也說：「等很久了，10場。」他說這段期間的準備沒有任何不同，身為後援投手，就是不管領先、落後，都要準備好隨時叫到自己就上去丟，但也承認領先的時刻到來時，確實心情有著微妙的不同。

「8局就有準備，9局在熱時看到領先，因為是今年第一次在領先時上去丟，準備時有點太急又很興奮。」曾峻岳坦言，「剛上去丟時是滿緊張的，壓力算滿大的，一定會很亢奮，但盡可能讓自己平靜下來。」

昨天的最快球速154公里，直球均速超過151公里，20歲的曾峻岳，在球速上似乎還藏有無限可能。

談到似乎還在越飆越快的球速，他指出今年重訓著重在單方面的穩定上，是比較大的改變，今年肌肉量有提升，「力量明顯多滿多，春訓時投球機制有點跑掉，要去適應新的身體狀況。」但他強調並未刻意催速，「比賽在丟的張力，自然會投出來。」