中職／兄弟放棄挑戰的「釣蝦池」 林哲瑄看影片後也說賺到

富邦悍將隊外野手林哲瑄昨天上演的「偽美技」，很快就透過隊友得知其實先落地，他也為此找上裁判老師。對於中信兄弟隊未挑戰，林哲瑄笑答：「可能太信任我了。」

悍將隊昨天以3：1擊敗兄弟，7局岳東華的打席挑戰「釣蝦池」，林哲瑄快速向前撲接，站位最接近的二壘審認證接殺，兄弟陣營也未提出挑戰，但慢動作畫面顯示這球應已落地，岳東華硬生生少了一支安打。

林哲瑄表示，當下盡力去接，自己也不確定有沒有直接接到，他認為應該機會一半、一半，隨後經由隊友告知，他才知道這球有先落地。

「其他人進去看完，有說是落地，我是說喔喔喔喔！是喔！賺到。」林哲瑄透露，他後來也自己看了影片，「我看完後，有進去問裁判老師，說好像是先落地，他是說一瞬間，他看起來也以為是直接接進去。」對於兄弟的未挑戰，林哲瑄笑答：「可能太信任我了。」

類似場景也曾發生在2016年義大犀牛、兄弟總冠軍賽第6戰，比賽來到9局下、兩出局，張正偉打向中左外野，林哲瑄以幾乎一模一樣的姿勢撲接，第一時間判決接殺，紫色彩帶已經飄落場內，但兄弟提出挑戰後改判，續命後仍在下一打席結束比賽，犀牛10分鐘內兩度拋彩帶。

林哲瑄表示，當下專注在接球，並沒有想到2016年的畫面，他也認為有差異，「16年那球，還比這球更像我直接接到。」