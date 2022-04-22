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中職／林哲瑄再現「釣蝦池」美技 兄弟不挑戰引熱議
富邦悍將隊長林哲瑄在昨日對上中信兄弟的比賽，7局上展現經典「釣蝦池」守備，沒收對方打者岳東華的高飛球，不過該美技也引起網友討論，不但認為球疑似提前落地，還質疑兄弟總教練林威助為何不挑戰。
7局下2人出局時，兄弟打者岳東華擊出中右外野方向的尷尬飛球，眼看要落地形成安打，林哲瑄奮力往前衝，靠著滑接將球給接殺，讓該局完成三上下，現場主播也高喊：「這是一個Nice Play。」林哲瑄第9局再度建功，為球隊攻下第3分做為保險分，終場悍將也順利終止五連敗。
不過林哲瑄的美技守備卻得到網友兩極的討論，有網友稱讚「這是真正的5星級守備」、「釣蝦今天當英雄！打回來第三分！」，不過也有球迷認為，林哲瑄接到時球早就先落地，他只是用手套蓋住球騙過裁判的眼睛，兄弟主帥林威助應該要發起挑戰，「裁判竟然沒看出球先落地」、「一壘裁判本來有意見，看中信沒反應也就算了，中信教練眼睛瞎了嗎？」、「林的手套是往下蓋接，即使接到，也是球彈上來後的事，還不立即要求電視輔助判決，球團要檢討一下教練吧！這個未提出挑戰的失誤，影響球員士氣很大的。」
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