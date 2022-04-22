中職／林哲瑄再現「釣蝦池」美技 兄弟不挑戰引熱議

阪神虎在21日的比賽，雖然一度靠著小野寺暖的滿貫砲取得領先，但最終還是遭到橫濱DeNA灣星隊逆轉，加上雨勢提前裁定而吞下敗仗，寫下近期的四連敗。阪神虎開季至今戰績3勝19敗，戰績低到只有1成36。即使是阪神虎史上過去的黑暗時代，都曾未有如此難堪的狀況。

2022-04-22 12:06