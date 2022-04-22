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中職／前10戰成績像複製貼上 劉基鴻自煲雞湯不再盲目求安

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
劉基鴻。報系資料照
劉基鴻。報系資料照

味全龍隊初代狀元劉基鴻連兩年開季前10戰成績相去不遠，目前以14次三振高居「被三振王」寶座，看待類似的成績單，劉基鴻的心態有明顯成長，去年在追求安打的過程中打到盲目，今年他懂得靜下心來檢視內容。

劉基鴻去年開季前10戰，42打數敲出8安打，打擊率1成90，吞下13K；今年前10戰的帳面成績並沒有比較好，39打數敲出7安打，打擊率只有1成79，14K高居聯盟吞K榜首位，20日出戰中信兄弟隊之戰，僅是劉基鴻本季第一場雙安演出，也是首度未被三振。

去年在開季的不如意中打到心慌慌，今年的劉基鴻有截然不同的心態，不僅總教練葉君璋肯定他的擊球內容其實不差，劉基鴻也認為：「成績是結果，這幾場的過程中，把每個打席的計畫作到最好、打確實，設定好面對每位投手想要攻擊的球路。」

他坦言，「去年比較盲目，打不好時急著想要趕快有安打，上去就是每一球都想打。今年雖然打到現在才幾支安打，但過程比較好。」面對「被三振王」的位置，他說：「三振也是一個結果，重點還是在這個打席內有沒有照你的計畫在走。」

劉基鴻在去年養傷期間接觸勵志、運動心理類的書籍，也會手抄或記在手機裡，讓自己在出現負面想法時拿出來看，自灌雞湯，包括從鈴木一朗的自傳中得到的收穫。

「他每天做的事情都有計畫、有規律，每個時間都是照著計畫在走，包括每天賽前要吃老婆做的飯糰。」劉基鴻透露，他今年也養成一樣的習慣，「從飯店來球場之前，就想好自己今天要做什麼，每天該做的事情做好，就比較不會去想其他有的沒的。」

劉基鴻 中信兄弟

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