日職／阪神陣容佳戰績卻比黑暗期爛 日媒預測監督五月走人

阪神虎在21日的比賽，雖然一度靠著小野寺暖的滿貫砲取得領先，但最終還是遭到橫濱DeNA灣星隊逆轉，加上雨勢提前裁定而吞下敗仗，寫下近期的四連敗。阪神虎開季至今戰績3勝19敗，戰績低到只有1成36。即使是阪神虎史上過去的黑暗時代，都曾未有如此難堪的狀況。

根據日本媒體「NEWSポストセブン」報導，阪神虎曾經在1985年時拿下日本一總冠軍，但就在兩年之後，阪神虎也碰上了隊史的「黑暗期」。1987年，阪神虎主砲掛布雅之受到傷勢影響，表現不見起色。洋投則除了麥特（Matt Keough）還行以外，其他選手都沒有突出的表現。

到了球季結束，阪神的勝率僅有3成31，和第一名的讀賣巨人勝差高達37.5場，使得才在1985年簽下五年合約的總教練吉田義男，提早遭到球隊解任。然而即使如此，當年在前22場比賽打完時，至少還有6勝14敗2和，勝率起碼還有個三成，與今年相比仍算好上不少。

一位記者指出，1987年當時，阪神虎面臨世代交接的陣痛期，所以打不好還算情有可原。且當年還曾發生掛布雅之酒駕、連兩年三冠王的洋砲蘭迪（Randy Bass）超速違規、打擊教練竹內雅史和總教練吉田意見不和，選擇在季中直接退隊等等的場下事件，明顯有影響到阪神的團體士氣。

然而，現在阪神虎陣中有近本光司、大山悠輔等優秀選手之外，佐藤輝明和中野拓夢也潛力無窮，投手也有進入全勝期年齡的青柳晃洋和秋山拓巳，年輕的伊藤將司與小川一平也值得期待，應該具有相當的戰力才對。報導預估，如果戰績持續低迷，使得5月中旬就喪失自立奪冠機會的話，總教練矢野燿大就可能在季中遭到提早解約。