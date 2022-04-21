中職／林立打掉布雷克勝投 猿隊開季12戰10勝史上最快

中職去年勝投王布雷克本季初登板，今天在桃園球場對決樂天桃猿隊，先發6局只被揮出4支安打、無失分，但獅隊牛棚不穩，7局下被打3分送掉江山，終場2：3落敗，林立關鍵安打攻下追平、超前分，獲選單場MVP。

猿隊最近5連勝，開季前12戰10勝2敗，成為上半季首支10勝球隊，不但繼續排名第1，也追平2003年興農牛隊、2016年中信兄弟隊，並列中職開季最快10勝紀錄。

獅隊2局上展開首波攻勢，胡金龍安打、潘傑楷觸身球、高國慶靠失誤上壘，形成滿壘局面，林岱安揮出二壘滾地球，護送胡金龍攻下全場第1分。

猿隊洋投狂威從第2局開始，連續4局讓打者上壘，獅隊5局上再靠陳傑憲二壘打、 施冠宇安打攻下1分，取得2：0領先。

狂威先發5局被揮出4支安打，出現5次四死球（1次觸身），用掉93球失兩分退場。

猿隊無法從布雷克的手中得分，7局下終於逮到反攻機會，面對獅隊第2任投手王鏡銘，靠陳俊秀、林泓育安打攻占一、二壘，林子崴登板再對朱育賢投出觸身球，又被梁家榮揮出游擊滾地球，猿隊追回第1分。

獅隊牛棚狀況連連，邱浩鈞此時接手，保送馬傑森形成滿壘，再被林立揮出兩分打點安打，猿隊這半局攻下3分逆轉戰局。

猿隊第2任投手蘇俊羽投兩局，只被揮出1支安打、無失分，奪下今年首勝，也是暌違1309天（上一勝是2018年）再嘗勝投滋味。

【中央社台北21日電】

中職今天在桃園球場的賽事，樂天桃猿本來落後大半場比賽，不過7局下滿壘時林立敲出2打點逆轉安打，終場桃猿以3比2擊敗統一獅隊，奪下5連勝，追平史上最快開季10勝。

獅隊在2局上率先展開攻勢，胡金龍敲安打後，潘傑楷遭到觸身球保送，接著高國慶擊出滾地球，二壘手林立發生失誤形成滿壘，林岱安擊出1打點滾地球；5局上陳傑憲敲二壘安打後，靠著推進到三壘，施冠宇再擊出內野安打送回1分，獅隊取得2比0領先。

不過桃猿7局下展開反攻，陳俊秀、林泓育敲安打後，朱育賢遭到觸身球形成滿壘，接著梁家榮擊出1打點滾地球，之後滿壘時林立從邱浩鈞手中敲出安打，送回2分逆轉比數。終場桃猿以3比2擊敗獅隊，奪下5連勝，且開季用12場比賽就拿下10勝，平史上最快，目前以8成33高勝率戰績獨走。

桃猿先發投手狂威用93球投5局，被敲4支安打，出現5次四死球、投4次三振，失2分含1責失，無關勝敗；接著蘇俊羽中繼投2局，僅被敲1支安打、投1次保送，飆出3次三振，沒有失分，最終奪下勝投。

蘇俊羽上次奪勝投是2018年9月20日，相隔1309天再度拿下勝投，賽後他接受轉播單位訪問時表示，「感覺這一勝等了很久，前幾年一直因傷所困，這一勝很值得，感謝教練團沒有放棄我。」他指出，雖然第6局登板時有點亢奮，但告訴自己要沉穩一點，不要想太多。

敲出逆轉安打的林立獲選為單場MVP，他表示，這場獅隊先發投手布雷克是很好的投手，前面大家都打得很辛苦，第7局剛好換投手、自己又面臨到滿壘，「想法就是一定要打到球，不管結果好還是不好」。

這場賽前桃猿隊邀請到高雄市議員黃捷擔任開球嘉賓，因為黃捷與樂天女孩成員中的林襄外型相似，一直以來都是球迷間的話題，因此由黃捷開球、林襄擔任打者，在桃園棒球場「合體」。