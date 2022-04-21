中職／又是贏兄弟！蔣智賢超前安 悍將終結5連敗

終於贏了。富邦悍將隊今晚靠著9局上的反撲，蔣智賢敲出超前安打，以3：1擊敗中信兄弟隊，終止5連敗，本季2場勝利都是從兄弟手上拿下。

很久沒嘗到贏球滋味的悍將隊，今天好不容易先得分，4局上王正棠先敲安，下一棒范國宸再敲出中外野安打，加上對手失誤，無人出局攻占二、三壘，霸帝士高飛犧牲打打回全場第一分。

悍將隊上一次在比賽中取得領先已經是4月10日的事情，該場對戰統一獅隊在1局先得3分，不過5局上遭逆轉，最終4：8輸球，接下來3場比賽從頭落後到尾，今天終結連續35局沒領先過的乾旱。

不過領先沒太久，兄弟在5局下討回，陳文杰開局敲出中間方向穿越安打，岳東華滾地推進上二壘，接著陳家駒的適時安打追平比數。

至少悍將隊下次的領先沒有隔太久，9局上霸帝士從兄弟中繼投手楊志龍手中選到保送，接下來張進德敲安，攻占一、三壘，兄弟壓上終結者李振昌，但蔣智賢先敲安打回超前分，2出局後林哲瑄的安打再追加1分，這2分都算在楊志龍帳上。

9局下悍將隊終結者曾峻岳自4月9日後再次有機會登板，用再見三振為比賽畫下句點，也收下本季5場登板的第一個救援成功。

兩隊先發演出投手戰，但都無關勝敗，悍將隊范米特7局失1分，被敲5支安打，另有2次三振、1次四壞；兄弟先發投手 象魔力7局失1分非責失，被敲4支安打，4次三振、3次四壞。

這場贏球後，悍將隊開季戰績是2勝8敗，雖然還是在五隊墊底，不過至少避免追平1996年興農牛隊1勝9敗的史上第2慘開季，史上最慘為1994年俊國熊隊開季1勝11敗。