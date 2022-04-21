日職／連3K！宋家豪14球投1局封鎖火腿

日本職棒樂天隊台灣投手宋家豪回到一軍的第二場登板，面對火腿隊打者連續3K，搞定1局工作，幫助樂天維持6：5領先，目前兩場出賽都未失分，防禦率為0。

火腿在3局上近藤健介的兩分砲先得分，不過3局下樂天連三支長打造成重傷害，滿壘下靠著小深田大翔二壘打清空壘包，超前比數，淺村榮斗補上1分打點二壘打，島内宏明轟出2分砲，單局攻下6分逆轉，不過火腿慢慢將比數追到1分差。

宋家豪在6局上樂天6：5領先下登板，面對首名打者石井一成，用6顆球讓對手揮空三振，接下來連續面對兩名洋將，努涅茲（Renato Nunez），阿坎塔拉（Raul Alcantara），各花4球解決，也都是揮空三振。

宋家豪今天送出三振的球路都不同，分別是滑球、速球、變速球，14球裡有11顆好球，最快球速也來到148公里，加上4月19日的本季初登板，連兩場都投出三上三下。