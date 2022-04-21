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中職／43歲高國慶一尾活龍 認定潘威倫比他更「老」

聯合報 / 記者藍宗標／桃園即時報導
高國慶邁入生涯第19季，每次出賽都是中職紀錄。記者藍宗標／攝影
高國慶邁入生涯第19季，每次出賽都是中職紀錄。記者藍宗標／攝影

統一獅隊43歲老將高國慶，本季首次登錄一軍，對樂天桃猿隊之戰擔任先發一壘手、第6棒，以43歲197天的年紀出賽，再創現役球員最高齡出賽紀錄，他說：「這不是我的人生計畫，重點是能打就打。」

高國慶2004年展開中職球季，今年邁入第19季，超越前中信鯨隊林仲秋（43歲175天），躍居史上野手出賽第2老，前面只剩獅隊退役球員曾智偵（45歲138天）。

高國慶雖比「嘟嘟」潘威倫大3歲，卻認為自己不是中職現役「最高齡」選手，他說：「嘟嘟已經打了20個球季（2003年展開中職生涯） ，比我還早起步。」

去年球季結束後，獅隊打算讓高國慶轉任教練，但他表明想繼續打拚，今天終於展開生涯第19季首戰，再度推升現役最高齡紀錄。

獅、猿戰開打前，高國慶被問到負擔會不會太大，笑說：「球隊最近常常換人，但我只有一個位置（一壘手），不是工具人，沒有這種感覺。」

高國慶 中職 樂天桃猿

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