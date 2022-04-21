中職／林靖凱改守游擊有靠山 「高國慶可當我的爸爸」
統一獅隊21歲野手林靖凱，今天在桃園球場對樂天桃猿隊之戰，離開熟悉的二壘區，生涯4年第3次擔任先發游擊手，他說：「不會想太多，最重要是團隊為主。」
林靖凱2019年菜鳥球季，有兩場比賽擔任先發游擊手，相隔3年第3次在這個守位先發，坦言對總教練林岳平的安排有點嚇一跳，但他強調勇敢接受新任務，全力做好自己的角色就對了。
林岳平表示，想讓林靖凱擔任先發游擊手，已經想了1年多，如果試得好，考慮以後讓他固定守游擊。
獅隊今天大幅異動球員，高國慶、潘傑楷、吳桀睿升上一軍，把郭阜林、何恆佑、許哲晏降到二軍，43歲老高國慶擔任先發一壘手、打第6棒，再創現役球員最高齡出賽紀錄。
「高國慶都可以當我的爸爸了。」林靖凱笑說，高國慶都不會緊張，可以好好依靠這位前輩，「他很厲害，會救我啦， 有他守一壘，自己比較放心。」
中信兄弟隊游擊手江坤宇和林靖凱交深厚，林靖凱說：「他應該還不知道我守游擊，搞不好會嚇到。」
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