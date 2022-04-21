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中職／暴力猿變得更不好對付 林岳平點出原因在此
樂天桃猿隊上半季9勝2敗暫居榜首，追平隊史開季前11戰最佳紀錄，統一獅隊總教練林岳平認為，今年猿隊確實更不好對付，感覺技術更好。
獅隊目前6勝1和4敗暫居第2，對戰猿隊4場各獲兩勝，林岳平認為，猿隊比去年更難纏的原因，也許是日本教練團帶來不同的比賽思維。
獅隊投手胡智為昨天對猿隊只投3.2局，被揮出6支安打，包括1支全壘打，失3分吞下本季首敗；他投不滿4局已經用掉91球，不但未三振打者，猿隊打者就連揮空都很少，林岳平在場邊看得一清二楚。
林岳平表示，胡智為還未到4局就用掉快100球，看得出來猿隊選球、攻擊方式有點不同。
他說，任何球隊只要能打先發投手， 贏球機會就高，因為這樣可以消耗敵隊投手群戰力。
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