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中職／高國慶升一軍先發一壘手 43歲197天出賽現役最老
統一獅隊今天在桃園球場對對戰樂天桃猿隊，生涯19年老將高國慶確定擔任先發一壘手，將以43歲197天的年紀出賽，再創現役球員最高齡紀錄。
高國慶2004年展開中職球季，今年邁入第19季，今天從二軍升上一軍，本季首次在一軍出賽，再度扛起一壘守備重任。
獅隊退役球員曾智偵45歲138天出賽，是中職史上最老，高國慶今天超越前中信鯨隊林仲秋，成為史上第2高齡野手，林仲秋43歲175天退居第3。
高國慶過去在獅隊18季出賽1731場，是中職史上第3多，1812支安打位居現役第2，落後富邦悍將隊林益全20安；這位43歲老將和獅隊還有1年合約，球團高層有意安排本季兼任教練，他強調「還沒有感覺」，想以選手身分多學一點。
高國慶生涯見證獅隊2007到09年完成3連霸，2011、13、20年再嘗封王滋味，認為當教練不是簡單的事，不可能兼任1年就學會，今年還是專心擔任球員較好。
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