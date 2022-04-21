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中職／開季投打俱佳 桃猿強碰獅隊布雷克拚史上最速10勝
開季狀況絕佳的樂天桃猿昨再度贏球，戰績來到9勝2敗，今晚對戰統一獅他們將挑戰成為中職史上第3支達成最快10勝的球隊，追平前興農牛、中信兄弟的紀錄。
桃猿開季前11場比賽打出9勝2敗，勝率高達.812，而過去中職開季最快達成10勝的隊伍為2003年的興農牛和2016年的中信兄弟，前12場打完戰績10勝2敗。
桃猿今天推出洋投狂威先發，獅隊則是派出本季尚未登板的王牌布雷克應戰，若桃猿能過得了布雷克這關，將能追平聯盟最速10勝紀錄。
布雷克生涯面對桃猿出賽11場，取得6勝2敗優勢，防禦率3.25、WHIP值1.12，被打過2轟；狂威本季已出賽2場，首戰面對富邦悍將繳出6局失2分奪勝，接著面對獅隊7局被敲10支安打、失5分包含2責失吞敗，今晚將再度遭遇獅子軍。
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