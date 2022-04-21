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中職／游擊也OK！ 林靖凱「跨區辦案」守備陳傑憲看傻

聯合新聞網 / 綜合報導
統一獅隊當家內野手林靖凱。記者余承翰／攝影
統一獅隊當家內野手林靖凱。記者余承翰／攝影

統一獅樂天桃猿之戰，最終雖由桃猿以3：1取勝，但獅隊當家二壘手林靖凱在比賽末段昨移防游擊，再度「跨區辦案」，超高難度接球也讓獅隊中外野手陳傑憲忍不住張嘴驚嘆。

與中信兄弟江坤宇在青棒時期組成「平鎮二游」的林靖凱守備功力一流，守備區域也很廣，昨天8局下他移防游擊，面對梁家榮打出的二壘後方飛球，他一路追趕，最後搶在外野手抵達前上演「背後接球」，一旁的「四爺」陳傑憲則驚訝地張嘴成「O」字型。

球賽主播驚嘆：「林靖凱換了守備位置照樣是背對著接球！NICE PLAY！」球評也大讚：「跑的路徑跑得很好，判斷球的落點他一開始就非常精準。」

球迷除了讚嘆林靖凱「『靖』區擴大中」，也有人敲碗：「難得看靖凱守游擊，不知有沒有機會看坤宇守二壘。」

林靖凱 陳傑憲 樂天桃猿 統一獅

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