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籃球／謝典林親自拜訪 陳國恩成籃協第4位副理事長

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導

中華籃協在16日完成第13屆理、監事改選，當選理事的中信育樂公司董事長陳國恩經理事會推選為本屆副理事長人選，昨天理事長謝典林特別北上拜訪，確定陳國恩將成為繼李忠恕、陳立宗、張維正後籃協的第4位副理事長。

中華籃協在上周6完成改選，現任理事長謝典林順利連任，李忠恕、陳立宗、張維正三位由理事會推選為副理事長，至於秘書長則是由原副秘書長李雲翔升任，副秘書長由實踐大學教授陳慕聰出任，原秘書長李一中則是轉為高級顧問。

至於原先當選理事的中信育樂公司董事長陳國恩，也在經理事會推選為本屆副理事長人選後，昨天在理事長謝典林特別北上拜訪下，確定將出任籃協第4位副理事長，未來將協助推動基層籃運發展、各級國家隊組訓支援、賽事招商行銷等等，並與本會顧問團隊一同打拚，目標讓台灣籃壇再創顛峰。

陳國恩曾任警政署長、海巡署署長等職務，現任中信育樂公司董事長，至於另外三位副理事長，李忠恕為璞園建築團隊董事長、陳立宗為福爾摩沙臺新夢想家董事、張維正則為合通企業、合通綠能董事長。

璞園 夢想家

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