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中職／沒打算拚完封 黃子鵬只想減輕牛棚負擔

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
桃猿隊先發投手黃子鵬。記者侯永全／攝影
桃猿隊先發投手黃子鵬。記者侯永全／攝影

5局失2分、6局失2分都拿不下勝投，今晚是黃子鵬本季第3場先發，面對統一獅隊投8局僅失1分，終於將今年第一勝收入囊中，總教練曾豪駒更滿意黃子鵬連3場先發都至少投滿5局的表現，「減輕牛棚負擔」。

樂天桃猿隊今天以3：1擊敗統一獅隊，拿下4連勝，黃子鵬109球投完8局，被敲7支安打，唯一失分在8局上，單局被敲3支安打而錯失完封，不過曾豪駒表示，考量用球數並沒有這個計畫。

就算第8局沒失分，黃子鵬也說，自己沒有打算續投拚完封，「賽季還很長，一場比賽不是最重要的，重要的是幫助球隊贏球。」

開季這三場先發投球，黃子鵬認為狀態都保持的不錯，就看臨場發揮，今天好球率高要歸功捕手張閔勛的幫助，「搭配每位捕手都一樣，就是相信他們。」

曾豪駒指出，黃子鵬是開季以來球隊每周第一戰的先發投手，局數很重要，影響到牛棚投手，「今天拉到8局，牛棚會比較好調度一點。」

黃子鵬則表示，自己過去擔任過牛棚投手，知道他們的辛苦，「不會去想是不是投當周第一場，不過會盡可能吃多一點局數，不要造成牛棚的負擔。」

林立今天4打數2安打，包括1轟，目前以3轟、12分打點霸佔兩項聯盟打擊排行榜第一，曾豪駒表示，林立的攻擊設定開季以來都維持得不錯，雙方在攻擊上原本都沒突破，是3局下林立的全壘打打破僵局，後續又追加1分打點，才有辦法贏球。

黃子鵬 牛棚 曾豪駒 樂天桃猿 統一獅

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