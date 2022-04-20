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中職／泰迪無四死球完封勝 兄弟終止對龍隊跨季3連敗

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
兄弟隊洋投泰迪演出生涯首場完封勝。圖／中信兄弟隊提供
兄弟隊洋投泰迪演出生涯首場完封勝。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊洋投泰迪開季連3場優質先發，今天在台中洲際球場對味全龍隊獨撐9局，演出生涯首場完封勝，本季第2勝到手；兄弟終場9：0獲勝，不但終止對戰龍隊跨季3連敗，也是今年首次擊敗富邦悍將隊以外的球隊。

今天賽前，兄弟11場比賽只贏過悍將（4勝1敗），對樂天桃隊（3連敗）、龍隊（2連敗）、統一獅隊（1和）都沒有贏球紀錄，泰迪再度繳出優質表現，幫助球隊開張「另類」勝場。

泰迪開季連續3場比賽投滿7局，今天用126球完成9局任務，被揮出8支安打、未保送打者，飆出9次三振，本季3戰合計23局失3分只有1分自責，防禦率降到0.39躍居全聯盟榜首。

泰迪單場用球數寫下個人新高，繼去年4月16日對富邦悍將隊完投勝後，再度獨撐9局，而且是無四死球完封勝，這也是中職各隊投手本季首場完投比賽。

龍隊先發投手郭郁政開賽狀況不穩，1局下就被兄弟打線逮到機會，1出局後江坤宇觸身球上壘，張志豪、許基宏、詹子賢連續安打，接著陳文杰保送、岳東華又揮安打，郭郁政開賽面對前7名打者就失3分。

儘管郭郁政接下來連續解決8名打者，第2、3局都讓兄弟3上3下，不過4局下面對首名打者岳東華， 又被轟出右外野陽春砲，兄弟擴大成4分領先。

郭郁政5局下再出狀況，被張志豪、許基宏、詹子賢、陳文杰連揮安打，龍隊換上羅華韋接手，又被岳東華、陳家駒、王威晨安打，兄弟這半局打了10人次攻下5分，龍隊大勢已去。

郭郁政只投4局被揮出10支安打，失8分寫下生涯單場最多失分紀錄，吞下開季2連敗。

味全龍 中信兄弟

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