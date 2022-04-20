日職／敲出勝利打點 吳念庭本季首獲英雄訪問

西武隊台將吳念庭本季首次站上英雄訪問台，7局下二壘打敲回全場第1分，西武隊最終以3：0擊敗羅德隊，這1分成為勝利打點，吳念庭表示：「聽到休息區的加油聲，想為球隊先得分。」

吳念庭今天先發第6棒、一壘手，前兩打席分別敲出游擊滾地、左外野飛球出局，到7局下，山川穗高先敲安，隨後外崎修汰犧牲打推進，輪到吳念庭是得點圈有人機會，他敲出中外野二壘打，為球隊打回第1分；8局下鈴木將平的安打為西武再添2分。

西武隊先發投手松本航114球先發6.2局無失分，但來不及撐到打線支援，無關勝敗，接手投0.1局的水上由伸撿到勝投。

吳念庭總計3打數1安打，打擊率2成50，個人連4場上壘，1分關鍵打點獲選為賽後功臣接受訪問，他表示，最開心球隊贏球，自己能夠在關鍵時刻有好表現也很開心。

7局之前吳念庭尚未敲安，面對關鍵時刻，他認為是山川穗高的安打製造出機會，自己聽到休息區的加油聲，更想為球隊先馳得點，也希望接下來繼續在關鍵時刻有所發揮，為球隊貢獻打擊。