中職／潘威倫傷勢無礙先休息 獅隊3洋投將到齊

中職統一獅隊資深投手潘威倫之前先發出賽時，因腰部不舒服退場，不過獅隊教頭林岳平今天指出，潘威倫只是神經痛，有點麻麻的感覺，而且本週3洋投就要到齊，先發投手足夠。

潘威倫13日先發對上樂天桃猿時，在5局上突然因腰部不適退場，總計用50球投4局失掉2分，無緣拿下生涯第148勝。獅隊總教練林岳平今天表示，潘威倫的傷勢並沒有大礙，是一種類似皮蛇（帶狀皰疹）的神經痛，但沒有長皰疹，只是會麻麻的，目前會先讓他休息。

這週獅隊只有4場比賽，今天對上樂天桃猿的賽事由胡智為先發，加上3名洋投將在本週到齊，分別由布雷克、羅昂、柯瑞先發，因此目前先不會用到潘威倫。獅隊本季初洋投較晚到位，目前僅羅昂在一軍先發過，布雷克、柯瑞則是本週才會亮相。

獅隊另一名老將陳鏞基今天沒有先發出賽，林岳平說明，因為上週林子豪的腹斜肌輕微拉傷下二軍，同為三壘手的陳鏞基角色較為吃重，「陳鏞基的身體狀況這2天休息還沒恢復到100%，我的考量是再多1天，而且下週子豪就會回來了。」

另外，樂天桃猿隊的林承飛在16日比賽時因右腹斜肌緊繃而傷退，桃猿隊總教練曾豪駒今天指出，經過檢查後傷勢並沒有很嚴重，只是有一點緊繃，預計過幾天就可以開始打擊練習，沒問題的話2週後歸隊。