中職／桃園球場燈柱熄滅 餅總又脫帽詢問

「餅總」林岳平又對主審脫帽了，這次是禮貌詢問現場設備狀況，今晚在桃園棒球場的獅猿戰，3局下胡智為投到一半，右外野燈柱就熄滅，胡智為在今年開幕戰也遇到同樣狀況。

統一獅隊今天作客對戰樂天桃猿隊，3局上打完雙方0：0戰平，到3局下胡智為投球面對首名打者陳晨威時，右外野燈柱突然熄滅，裁判趕緊宣布比賽暫停。

林岳平17日在台南球場曾與裁判發生衝突憤而「甩帽」，今天遇到球場燈光熄滅，倒是脫下帽子，很有禮貌的詢問目前狀況，經過短暫暫停後，燈光很快恢復，比賽繼續舉行。

這是中職今年第二次遇到外野燈柱「熄燈」，上一次是開幕戰，中信兄弟與統一獅隊在雨中打到2局下2出局，右外野燈柱熄滅，當時投手丘上的也是胡智為，雖然最後燈光恢復，但場地溼滑判斷無法再戰，賽事因此延期。