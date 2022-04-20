聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／桃園球場燈柱熄滅 餅總又脫帽詢問
「餅總」林岳平又對主審脫帽了，這次是禮貌詢問現場設備狀況，今晚在桃園棒球場的獅猿戰，3局下胡智為投到一半，右外野燈柱就熄滅，胡智為在今年開幕戰也遇到同樣狀況。
統一獅隊今天作客對戰樂天桃猿隊，3局上打完雙方0：0戰平，到3局下胡智為投球面對首名打者陳晨威時，右外野燈柱突然熄滅，裁判趕緊宣布比賽暫停。
林岳平17日在台南球場曾與裁判發生衝突憤而「甩帽」，今天遇到球場燈光熄滅，倒是脫下帽子，很有禮貌的詢問目前狀況，經過短暫暫停後，燈光很快恢復，比賽繼續舉行。
這是中職今年第二次遇到外野燈柱「熄燈」，上一次是開幕戰，中信兄弟與統一獅隊在雨中打到2局下2出局，右外野燈柱熄滅，當時投手丘上的也是胡智為，雖然最後燈光恢復，但場地溼滑判斷無法再戰，賽事因此延期。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言