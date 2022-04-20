中職／消失的MVP 柯育民：下次再來

統一獅隊柯育民17日生涯首次一軍捕手先發，攻守都有好表現，一度被選為單場MVP，可惜隨著比賽打平進入延長賽而消失，談到這個消失的MVP，他的感覺是：「很驚訝。」

柯育民17日4打數敲出2安打，3局下從德保拉手中敲出全隊第一支安打，開啟單局3分攻勢，中止獅隊對戰德保拉連16局沒得分，前8局打完獅隊領先時，他是MVP，不過中信兄弟隊在9局上追平比數，兩隊打進延長賽，最終以5：5戰平。

柯育民的好表現獲得今天對戰樂天桃猿隊「連莊」先發蹲捕的機會，總教練林岳平表示：「他打擊、守備都不錯，就繼續下去。」

柯育民加入中職時是標榜游擊、外野、捕手都能守備的「工具人」，2019年一軍出賽都是游擊跟外野，到去年開始專注練捕手，在今年也以第三號捕手之姿升上一軍。

17日首次以捕手身分先發，柯育民心中沒有緊張，只想要把握住機會，「放膽去錯，錯了再檢討就好。」對戰德保拉敲出2安，包括一支二壘打，不過柯育民認為沒有想太多，「想法簡單，球進好球帶就攻擊」。

聽到自己錯過的MVP，他笑說有些驚訝，因為當下專注在比賽，只想要贏球，賽後知道這個消息，也沒多想，「下次再來就好。」