聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／消失的MVP 柯育民：下次再來
統一獅隊柯育民17日生涯首次一軍捕手先發，攻守都有好表現，一度被選為單場MVP，可惜隨著比賽打平進入延長賽而消失，談到這個消失的MVP，他的感覺是：「很驚訝。」
柯育民17日4打數敲出2安打，3局下從德保拉手中敲出全隊第一支安打，開啟單局3分攻勢，中止獅隊對戰德保拉連16局沒得分，前8局打完獅隊領先時，他是MVP，不過中信兄弟隊在9局上追平比數，兩隊打進延長賽，最終以5：5戰平。
柯育民的好表現獲得今天對戰樂天桃猿隊「連莊」先發蹲捕的機會，總教練林岳平表示：「他打擊、守備都不錯，就繼續下去。」
柯育民加入中職時是標榜游擊、外野、捕手都能守備的「工具人」，2019年一軍出賽都是游擊跟外野，到去年開始專注練捕手，在今年也以第三號捕手之姿升上一軍。
17日首次以捕手身分先發，柯育民心中沒有緊張，只想要把握住機會，「放膽去錯，錯了再檢討就好。」對戰德保拉敲出2安，包括一支二壘打，不過柯育民認為沒有想太多，「想法簡單，球進好球帶就攻擊」。
聽到自己錯過的MVP，他笑說有些驚訝，因為當下專注在比賽，只想要贏球，賽後知道這個消息，也沒多想，「下次再來就好。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言