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中職／獅隊嘟嘟確認為「神經痛」 猿隊林承飛2周歸隊
樂天桃猿隊與統一獅隊目前暫居上半季戰績前二，兩隊今晚要在桃園棒球場交手，但陣中近期都有傷兵出現，獅隊投手「嘟嘟」潘威倫的腹部緊蹦後續確認為「神經痛」需要休息，猿隊游擊手林承飛側腹斜肌緊繃問題不大，2周後可歸隊。
潘威倫在4月13日投到5局上出現腹部緊繃而退場，生涯3萬球里程碑還差8球，要挑戰還要等等，總教練林岳平今天表示，潘威倫的狀況是類似「皮蛇（帶狀疱疹）」的神經痛，不過沒有出疹子，讓他先休息調整。
少了潘威倫，還好獅隊本周只有4場比賽，今天土投胡智為先發，接下來三洋投布雷克、羅昂、柯瑞依序登板，布雷克、柯瑞都是本季初登板。
陳鏞基今年打擊狀況不錯，打擊率3成45是全隊第一、聯盟第五，今天沒先發不是受傷，林岳平指出，陳鏞基身體疲勞的恢復還沒到百分百，在林子豪受傷之後他的角色吃重，因此讓他先休息，而林子豪預計下周二就會歸隊。
猿隊則是游擊手林承飛日前打擊時側腹斜肌緊繃，經檢查後問題不大，總教練曾豪駒表示，過幾天可以恢復訓練，預計2周左右可以歸隊。
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