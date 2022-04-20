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中職／兄弟本季首檔主題日 中信特攻、飛牡蠣齊聚球場

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
新北中信特攻籃球隊。圖／中信兄弟隊提供
新北中信特攻籃球隊。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊將於23、24日在台中洲際球場分別對戰統一獅、樂天桃猿隊，本季首檔主題日「We are family」將攜手新北中信特攻籃球隊、中信飛牡蠣電競戰隊齊聚球場，號召球迷一起進行溫馨家庭派對。

中信特攻隊23日將在球場外二樓平台舉辦全隊見面會，並與球迷一起玩Switch、投籃機；中信飛牡蠣隊24日初訪洲際，下午1點與Passion Sisters和球迷一起在場外「酷玩行者」電競車打「咆嘯深淵ARAM」，並且擔任開球來賓。

另外，中信特攻、飛牡蠣先後擔任「Twitch中信兄弟官方頻道」特別球評，也會到應援舞台體驗全象主場的應援震撼力。

中信飛牡蠣電競戰隊。圖／中信兄弟隊提供
中信飛牡蠣電競戰隊。圖／中信兄弟隊提供

兄弟球團指出，球場二樓平台設有「We are family全家拍洲際」，可直接印下有We Are Family主視覺外框的照片，另外還有投籃機、兒童遊戲區讓大人、小孩盡情玩樂，「酷玩行者」也帶著好禮到場，邀請球迷進入車內遊玩，透過高規格電競設備帶來爽快遊戲體驗。

2022親子象會員進場將有專屬福利，兄弟這兩天將各邀請4組手足情深的小象擔任「小小球僮」，賽後也開放親子們一起傳接球與全家福拍攝，安排專業攝影師幫忙拍照，後續還將可收到實體全家福紀念照。

這次主題日內野入場球迷將可獲得「Happy Family收納袋」，兩天各5千個，一票限兌換一個，贈完為止；「2022主題日集章卡」活動也將持續，7局結束前至球迷服務中心蓋章，集滿所有主題日印章將可獲得特製紀念球與球座組，限一人一卡、兌換一組。

中信兄弟售票網：https://tix.brothers.tw/

特攻 中信兄弟 樂天桃猿

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