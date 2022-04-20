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中職／衝突後再臨球場 餅總坦言當時疏忽一點
統一獅隊周日發生與裁判的衝突後，今天作客樂天桃猿隊，總教練林岳平低調表示，事情已經過去，球隊這邊也有疏忽，「看電視的人跑出去了」。
獅隊17日在台南主場迎戰中信兄弟隊，兩隊打到延長賽，12局下的本壘攻防戰改判，讓獅隊從贏球變成打平，林岳平和洋投羅昂各受罰1萬，一壘指導教練郭俊佑動作較大，遭禁賽3場，今天職務改由莊駿凱暫代。
聯盟前天公布懲處時，林岳平就已經透過媒體致歉，今天是衝突後首次督軍；他表示，球隊這邊確實也有疏失，因為當下以為再見勝利，負責觀看電視的人員也上場慶祝，後續沒有人確認本壘攻防的狀況。
獅隊該場能夠在「剋星」德保拉手中打下3分也是亮點，不過林岳平表示，這只是德保拉本季首戰，看得出來還在調整，球速雖然在143、144公里，但遇到危機還是會催到148、149公里，威力還是在，「有危機的時候就會看到真正的德保拉。」
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