聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／疫情飆！獅隊告誡外出 餅總：球員自我約束
中華職棒昨天公布球場防疫應變措施，統一獅也告誡球員交通、飲食上要自我要求，出戰客場管束較容易，但總教練「餅總」林岳平坦言，不少球員在台南成家、買房，無法強制禁止跟外界接觸，只能由球員自我約束。
昨日中職公布防疫措施中，如有球員確診，除了該員需送醫，密切接觸之隊職員、工作人員也要進行居家隔離及採檢，按CDC規定居家隔離10日+7日自主健康管理。
由於目前對球員搭乘大眾交通工具、出外用餐沒有強制限制，林岳平透露，領隊蘇泰安昨日就告誡全隊，出外在自我交通、飲食上要注意，如果可以的話，同居的家人也要多留意。
無法強制限制原因，林岳平解釋，多數球員都在台南落地生根，有自己的住處、家人，留在宿舍的球員反而是少數，現況來說，很難禁止外食。
不過由於到客場是團隊行動，林岳平表示，球員抵達飯店後若要用餐，都會叫外送，這點比較不擔心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言