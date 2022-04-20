中職／疫情飆！獅隊告誡外出 餅總：球員自我約束

中華職棒昨天公布球場防疫應變措施，統一獅也告誡球員交通、飲食上要自我要求，出戰客場管束較容易，但總教練「餅總」林岳平坦言，不少球員在台南成家、買房，無法強制禁止跟外界接觸，只能由球員自我約束。

昨日中職公布防疫措施中，如有球員確診，除了該員需送醫，密切接觸之隊職員、工作人員也要進行居家隔離及採檢，按CDC規定居家隔離10日+7日自主健康管理。

由於目前對球員搭乘大眾交通工具、出外用餐沒有強制限制，林岳平透露，領隊蘇泰安昨日就告誡全隊，出外在自我交通、飲食上要注意，如果可以的話，同居的家人也要多留意。

無法強制限制原因，林岳平解釋，多數球員都在台南落地生根，有自己的住處、家人，留在宿舍的球員反而是少數，現況來說，很難禁止外食。

不過由於到客場是團隊行動，林岳平表示，球員抵達飯店後若要用餐，都會叫外送，這點比較不擔心。