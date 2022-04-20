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中職／疫情飆！猿隊禁餐廳內用 曾總：球員要保護自己

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
中華職棒訂出防疫應變措施，桃園棒球場貼上告示，劃分出球場核心工作區域。記者蘇志畬／攝影
中華職棒訂出防疫應變措施，桃園棒球場貼上告示，劃分出球場核心工作區域。記者蘇志畬／攝影

台灣新冠肺炎疫情不斷升溫，今日確診人數已破2000人，中華職棒昨日公布防疫應變措施，樂天桃猿隊也約束球員不可在餐廳內用，總教練曾豪駒表示：「好不容易可以比賽了如果又停下來，對整個環境都不好。」

根據中職新的防疫規定，如球場工作核心區內有1名隊職員、工作人員確診時，確診者需後送，該球場暫停比賽3日進行清消，密切接觸之隊職員、工作人員應進行居家隔離及採檢，按CDC規定居家隔離10日+7日自主健康管理。

雖然缺額可以從二軍補充，但一人確診將對球隊戰力影響巨大，曾豪駒表示，有硬性規定球員出外時避免內用，減少接觸、做好保護，減低感染的風險。

中職近兩年因疫情停賽、閉門開打，對球迷、票房來說都是損失，曾豪駒指出，這陣子台灣疫情嚴重，也有些傳染途徑不明，身為職棒球員要好好保護自己，「身體是用來賺錢的，不能內用雖然辛苦一點，但照顧好自己，把防疫做好，就不用太過擔心。」

曾豪駒也期待大家都能做好防疫，讓疫情趨緩，球員則是健康的在場上表現，「讓球迷能夠安心進場看球。」

曾豪駒 中職 樂天桃猿

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