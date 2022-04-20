日職／陽岱鋼前隊友策動雙殺 0.3秒超神反應引熱議
東京讀賣巨人昨日在東京巨蛋迎戰廣島鯉魚的比賽，巨人隊2壘手吉川尚輝在第7局，一人策動超狂雙殺美技，引起球迷討論。
はい、吉川尚輝神 pic.twitter.com/HzqyiTHnZj— なかざわG党 (@giants2509) April 19, 2022
第7局一人出局時，廣島鯉魚的上本隆史擊出一壘方向的安打，巨人隊野手吉川尚輝，在接到球後，先觸殺掉往二壘跑的跑者，同時再迅速的跑向一壘自行踩壘包，並製造出雙殺的守備，而接到球後的反應更是只有0.3秒，讓球迷都議論紛紛，更獲得了巨人監督原辰德的稱讚並表示：「防守能力非常好，也非常的聰明。」
賽後吉川尚輝自己則表示：「我很高興投手投出了一場好球，很高興我能夠用防守切斷對手的進攻！」，本場比賽巨人就以3:1氣走了廣島鯉魚拿下比賽勝利。
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