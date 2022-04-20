聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／獅隊林子崴「玉山大曲」嚇到打者 前洋投瑞安也說讚
上週日17日統一獅對上中信兄弟上演12局火爆和局，引起球迷間討論，美國網紅「Jomboy」帳號將此改判畫面上傳。並釣出許多人回應，包括前中信兄弟洋投萊福力，而這場戲劇性的比賽，同時還有諸多美技，其中還包括林子崴所投出的大曲球最為亮眼，讓另一網紅「棒球忍者」也注意到了！
第11局時，林子崴上場中繼在三振岳東華後，面對到了中信兄弟內野手王政順，首顆球就投出招牌的拿手大曲球，貼著打者內角拐進好球帶，讓王政順在打擊區摔了跤，同時搶下一顆好球，這顆球不僅讓台灣球迷熱議，也獲得了美國知名棒球網紅「投球忍者」的轉發，並形容林子崴的這顆大曲球是「一顆嚇得你屁滾尿流的曲球」，更吸引了中職史上唯一一場完全比賽的紀錄保持人、獅隊前洋投瑞安在留言區標記林子崴。
而台灣網友發面則紛紛表示：「嚇到人結果是好球真的很狂」 「打者根本放棄揮擊 直覺想閃球 往頭部過來很難不被嚇到」 「今天的變化球很狂」。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言