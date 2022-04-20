中職／王維中守信約張阿姨看球 遺憾沒勝投

味全龍隊「龍王」王維中4月15日在天母棒球場的本季初登板，後面藏著暖心故事，王維中信守承諾，邀請「恩人」張阿姨到現場觀戰，賽後兩人相見歡，張阿姨提醒王維中莫忘初衷、保持健康，一定能贏得更多勝利。

王維中在求學時期曾獲得台灣世界展望會資助人張阿姨長期資助，現在換王維中回報，擔任起展望會兒童關懷大使暨自立青年，受張阿姨影響，也資助了15名國內兒童，希望給予和他類似背景的孩子支持與力量，幫助孩子有機會不斷學習。

王維中在賽前表示，其實去年球季就一直想邀張阿姨看球，無奈受到疫情影響，只好擱置，但這個心願一直放在心中，很高興終於等到合適機會完成這份承諾。

王維中表示自己在球場上一直都很專注且全力以赴，不會因資助人前來觀賽而受到影響，只是有點遺憾沒能拿下勝投獻給資助人，期待自己盡快將狀態調整得更好，愈挫愈勇再接再厲。

第一次進入棒球場的張阿姨，特別穿著王維中去年奪下首勝的紀念T-shirt加油打氣，張阿姨表示，很高興收到王維中的邀請，受到王維中影響，她才開始關注棒球，平常大多收看電視轉播，直到這天才有機會第一次踏進球場，覺得氣氛熱鬧又輕鬆，而且視野好，還有許多活動及加油聲浪，讓她以後會想多來。

味全龍隊王維中（後）特地安排張阿姨及其家人至貴賓室敘舊，兩人互相大大擁抱，相約日後有機會球場再相見。圖／台灣世界展望會提供

賽後，王維中特地安排張阿姨及其家人至貴賓室敘舊，王維中準備了簽名球及小禮物贈送張阿姨留念，也幫忙在其他紀念品上簽名，兩人也給彼此一個大大擁抱，相約日後有機會球場再相見。

張阿姨記得王維中剛好本月底生日，也貼心地預備禮物提早幫王維中過生日，張阿姨認為球賽就像人生，總會遇到起起落落、高低起伏，但她相信像王維中這樣的職業選手一定懂得如何調適，不會讓自己陷在一場比賽之中，特別叮嚀王維中只要不受傷，一定將狀態調整更好，拿下勝投。

王維中也鼓勵困境中的孩子：「只要能夠堅持下去，就能成為更好的自己。」張阿姨則表示，生命的價值並非是過得多彩多姿，而是秉持正面能量，盡己所能為他人生活帶來變化與扭轉人生。

台灣世界展望會會長李紹齡表示，很高興親眼見證像王維中與張阿姨這樣以生命影響生命，促成更多美好轉變的故事。

展望會長期關懷台灣弱勢青少年生命發展，除透過兒童資助計畫提供經濟支持及服務關心，更結合多元化的運動與生命教育，支持每個和王維中一樣對運動充滿熱忱的孩子發展體育專才，同時兼顧學業及品格發展。

李紹齡邀請社會大眾除響應兒童資助計畫，更願意支持「你我作隊，成就更好」行動，幫助弱勢青少年有機會在多元化的運動教育中發展自我、成就更好未來。