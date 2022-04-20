日職／山本由伸悲情終止跨季18連勝 監督說抱歉

歐力士王牌投手山本由伸的跨季18連勝昨天中斷，對軟銀隊雖然投出8局失2分的表現，但打線一分未得，最終以0：3落敗，山本由伸也吞下相隔335天的敗投。

前5局山本由伸只被敲出2支安打，問題出在6局上，1出局後被連敲2安，之後游擊手紅林弘太郎面對一個準雙殺滾地球，發生傳球失誤，丟掉1分，下一顆又是準雙殺滾地，但只抓到1出局，換二壘手安達了一傳一壘失誤，再掉1分。

山本由伸用112球投完8局，失2分（1責失），被敲6支安打，另有7次三振，在自家打線遭封鎖下，吞下本季首敗，山本由伸說：「雖然失望，但這也沒辦法，我只想著盡量失少一點分、投到7局，下周還有比賽，再努力贏球。」

監督中嶋聰向山本由伸致歉表示：「一分未得之下，要投球真的很辛苦，一分支援都沒有一定會有點壓力，真的很抱歉。」

不過今年3勝1敗、防禦率0.90的山本由伸仍是日職公認王牌，日前投出完全比賽的佐佐木朗希就稱讚「山本由伸無雙」，雖然兩人常被比較，但佐佐木認為山本由伸更強，球種多、控球精準，是先發投手的完成型態，「常常想著0失分、幫助球隊優先，才能夠投出18連勝。」