快訊

兒童打疫苗要打哪一款？李秉穎曝可以這樣選

扯！10年輕人入住台東民宿狂歡 打破房門、戲水池便溺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／龍隊3轟止4連敗 兄弟對「非悍將」打6場沒贏過

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
廖任磊先發5局僅失1分，奪下生涯首場先發勝投。記者黃仲裕／攝影
廖任磊先發5局僅失1分，奪下生涯首場先發勝投。記者黃仲裕／攝影

味全龍隊從去年回歸中職一軍後的第一場3轟秀，今天在洲際球場上演，拿莫．伊漾、曾陶鎔連兩打席開轟狙擊呂彥青陳品捷官大元手中炸裂滿貫砲，龍隊終場以11：5擊潰中信兄弟隊，龍隊4連敗畫上句點，兄弟則持續對富邦悍將隊以外的球隊勝場掛蛋。

兄弟由呂彥青演出本季初先發，慘遭龍隊打爆，第4局挨了兩發全壘打，第6局面對陳品捷投出削衣角的觸身球，開啟龍隊另一波攻勢，拿莫．伊漾在滿壘時選到保送先擠回1分，劉基鴻掃出2分打點二壘打。

兄弟換投後，還是擋不住龍隊的煙火秀，陳品捷在滿壘時從官大元手中開砲，他的生涯首發滿貫砲徹底擊斃兄弟，龍隊單局打下8分。

呂彥青最終先發5.1局被敲8安打、包括2轟，責失8分為中職生涯最慘一役，有3次四死球保送、4次三振，官大元則是投0.2局失3分。

同樣是本季首扛先發的廖任磊，繳出一場好投，投5局被敲3安打、失1分，龍隊雖在9局下因呂偉晟、王玉譜壞球連發，讓兄弟再添分數，最終還是收下勝利，廖任磊取得生涯第一場先發勝投。

兄弟輸球後，戰績4勝6敗1和，4勝（1敗）都是面對悍將拿下，面對其他3隊合計5敗1和。

呂彥青 官大元 陳品捷

延伸閱讀

中職／不滿好球帶狂起來吼一聲 陳子豪遭驅逐出場

圖輯／中職許基宏關鍵安打 中信1比0暫時領先味全

中職／兄弟前10戰只贏過悍將 呂彥青對決龍隊求開張

中職／林岳平遭驅逐罰1萬元 郭俊佑丟頭盔罰6萬禁賽3場

相關新聞

日職／山本由伸悲情終止跨季18連勝 監督說抱歉

歐力士王牌投手山本由伸的跨季18連勝昨天中斷，對軟銀隊雖然投出8局失2分的表現，但打線一分未得，最終以0：3落敗，山本由...

中職／悍將外野雙星高薪沒表現 丘總盼振作

富邦悍將隊戰績難甩頹勢，兩位月薪50萬元級的外野手更是打得慘兮兮，總教練丘昌榮坦言高國輝、林哲瑄目前呈現的成績確實不好，...

中職／兄弟開季還是僅贏過悍將 助總談牧田和久可能定位

帶著4連敗踏入台中洲際球場，味全龍隊用3轟華麗止敗，拿莫．伊漾、曾陶鎔連兩打席開轟狙擊呂彥青，陳品捷從官大元手中炸裂滿貫...

中職／龍隊3轟止4連敗 兄弟對「非悍將」打6場沒贏過

味全龍隊從去年回歸中職一軍後的第一場3轟秀，今天在洲際球場上演，拿莫．伊漾、曾陶鎔連兩打席開轟狙擊呂彥青，陳品捷從官大元...

中職／不滿好球帶狂起來吼一聲 陳子豪遭驅逐出場

中信兄弟隊今天面對味全龍隊大失血，呂彥青、官大元連續被全壘打重創，陳子豪還在6局下因不當抗議，遭主審林金達驅逐出場，依規...

日職／出場曲選用媽媽的最愛 宋家豪盼天上的她有看到

效力樂天金鷲隊的台灣投手宋家豪春訓期間歷經母喪，今天登錄一軍，9局迎來本季初登板，以9球高效取得3個出局數，投出好的開始...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。