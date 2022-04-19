中職／龍隊3轟止4連敗 兄弟對「非悍將」打6場沒贏過

味全龍隊從去年回歸中職一軍後的第一場3轟秀，今天在洲際球場上演，拿莫．伊漾、曾陶鎔連兩打席開轟狙擊呂彥青，陳品捷從官大元手中炸裂滿貫砲，龍隊終場以11：5擊潰中信兄弟隊，龍隊4連敗畫上句點，兄弟則持續對富邦悍將隊以外的球隊勝場掛蛋。

兄弟由呂彥青演出本季初先發，慘遭龍隊打爆，第4局挨了兩發全壘打，第6局面對陳品捷投出削衣角的觸身球，開啟龍隊另一波攻勢，拿莫．伊漾在滿壘時選到保送先擠回1分，劉基鴻掃出2分打點二壘打。

兄弟換投後，還是擋不住龍隊的煙火秀，陳品捷在滿壘時從官大元手中開砲，他的生涯首發滿貫砲徹底擊斃兄弟，龍隊單局打下8分。

呂彥青最終先發5.1局被敲8安打、包括2轟，責失8分為中職生涯最慘一役，有3次四死球保送、4次三振，官大元則是投0.2局失3分。

同樣是本季首扛先發的廖任磊，繳出一場好投，投5局被敲3安打、失1分，龍隊雖在9局下因呂偉晟、王玉譜壞球連發，讓兄弟再添分數，最終還是收下勝利，廖任磊取得生涯第一場先發勝投。

兄弟輸球後，戰績4勝6敗1和，4勝（1敗）都是面對悍將拿下，面對其他3隊合計5敗1和。