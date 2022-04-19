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中職／不滿好球帶狂起來吼一聲 陳子豪遭驅逐出場

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
陳子豪。記者黃仲裕／攝影
陳子豪。記者黃仲裕／攝影

中信兄弟隊今天面對味全龍隊大失血，呂彥青、官大元連續被全壘打重創，陳子豪還在6局下因不當抗議，遭主審林金達驅逐出場，依規定將被罰款1萬。

兄弟賽前戰績4勝5敗1和，勝場都是從富邦悍將隊手中拿到，面對其他3隊還未開胡，今天在主場面對龍隊，由左投呂彥青先發，被龍隊上演煙火秀。

呂彥青本季首場先發，5.1局被敲8安打、包括2轟，第4局先被拿莫．伊漾兩分砲、曾陶鎔陽春砲連續狙擊，第6局對陳品捷投出削衣角的觸身球，開啟龍隊的另一波攻勢，拿莫．伊漾在滿壘時選到保送先擠回1分，劉基鴻掃出2分打點二壘打，兄弟在此時換投，留在壘包上的跑者，最終全部兌現成為分數，呂彥青記上8分責失分。

龍隊持續擴大分差，陳子豪在6局下的打席遭到三振，轉身怒吼罵了一聲，因過激抗議當場遭到驅逐出場，兄弟換上陳文杰接替右外野守備。

呂彥青 陳子豪 曾陶鎔

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