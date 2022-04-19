快訊

兒童打疫苗要打哪一款？李秉穎曝可以這樣選

扯！10年輕人入住台東民宿狂歡 打破房門、戲水池便溺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／出場曲選用媽媽的最愛 宋家豪盼天上的她有看到

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
宋家豪。 資料照(擷自推特)
宋家豪。 資料照(擷自推特)

效力樂天金鷲隊的台灣投手宋家豪春訓期間歷經母喪，今天登錄一軍，9局迎來本季初登板，以9球高效取得3個出局數，投出好的開始，宋家豪賽後感性談話，希望天上的媽媽有看到自己的表現。

宋家豪在春訓期間因返台奔喪，重新經歷隔離程序，未能趕上開季，今天才迎來本季首度一軍登錄，就在9局等到出賽機會。

樂天由田中將大先發，投8局被敲6安打、失2分，送出7次三振，失分出現在第2局，144公里的二縫線直球偏高，遭宇佐見真吾轟出兩分砲，樂天打線未給任何火力支援，讓田中帶著0：2落後退場。

宋家豪9局上接手戰局，面對松本剛、渡邊諒皆以內野滾地球取得出局數，再讓石井一成打向左外野遭到接殺，以9球完成三上三下，最快球速145公里，本季首戰投出好的開始，但樂天終場仍以0：2輸給火腿。

宋家豪賽後感性表示，「終於回到一軍了，希望媽媽在天上也能看到我的比賽，今天以她生前最喜歡的音樂為出場曲，希望他有看到我的投球，我也會繼續為了球隊的勝利而努力。」

宋家豪 樂天金鷲 球速

延伸閱讀

日職／宋家豪本季初登板 後援9球投1局無失分

日職／BIGBOSS又出新招！要求2名主力投手加練外野

日職／佐佐木朗希連17局沒讓人上壘 但防禦率只排洋聯第7

日職／吳念庭手感加溫再敲安 近6戰有5場揮出安打

相關新聞

日職／山本由伸悲情終止跨季18連勝 監督說抱歉

歐力士王牌投手山本由伸的跨季18連勝昨天中斷，對軟銀隊雖然投出8局失2分的表現，但打線一分未得，最終以0：3落敗，山本由...

中職／王維中守信約張阿姨看球 遺憾沒勝投

味全龍隊「龍王」王維中4月15日在天母棒球場的本季初登板，後面藏著暖心故事，王維中信守承諾，邀請「恩人」張阿姨到現場觀戰...

中職／悍將外野雙星高薪沒表現 丘總盼振作

富邦悍將隊戰績難甩頹勢，兩位月薪50萬元級的外野手更是打得慘兮兮，總教練丘昌榮坦言高國輝、林哲瑄目前呈現的成績確實不好，...

中職／兄弟開季還是僅贏過悍將 助總談牧田和久可能定位

帶著4連敗踏入台中洲際球場，味全龍隊用3轟華麗止敗，拿莫．伊漾、曾陶鎔連兩打席開轟狙擊呂彥青，陳品捷從官大元手中炸裂滿貫...

中職／龍隊3轟止4連敗 兄弟對「非悍將」打6場沒贏過

味全龍隊從去年回歸中職一軍後的第一場3轟秀，今天在洲際球場上演，拿莫．伊漾、曾陶鎔連兩打席開轟狙擊呂彥青，陳品捷從官大元...

中職／不滿好球帶狂起來吼一聲 陳子豪遭驅逐出場

中信兄弟隊今天面對味全龍隊大失血，呂彥青、官大元連續被全壘打重創，陳子豪還在6局下因不當抗議，遭主審林金達驅逐出場，依規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。