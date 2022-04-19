日職／出場曲選用媽媽的最愛 宋家豪盼天上的她有看到

效力樂天金鷲隊的台灣投手宋家豪春訓期間歷經母喪，今天登錄一軍，9局迎來本季初登板，以9球高效取得3個出局數，投出好的開始，宋家豪賽後感性談話，希望天上的媽媽有看到自己的表現。

宋家豪在春訓期間因返台奔喪，重新經歷隔離程序，未能趕上開季，今天才迎來本季首度一軍登錄，就在9局等到出賽機會。

樂天由田中將大先發，投8局被敲6安打、失2分，送出7次三振，失分出現在第2局，144公里的二縫線直球偏高，遭宇佐見真吾轟出兩分砲，樂天打線未給任何火力支援，讓田中帶著0：2落後退場。

宋家豪9局上接手戰局，面對松本剛、渡邊諒皆以內野滾地球取得出局數，再讓石井一成打向左外野遭到接殺，以9球完成三上三下，最快球速145公里，本季首戰投出好的開始，但樂天終場仍以0：2輸給火腿。

宋家豪賽後感性表示，「終於回到一軍了，希望媽媽在天上也能看到我的比賽，今天以她生前最喜歡的音樂為出場曲，希望他有看到我的投球，我也會繼續為了球隊的勝利而努力。」