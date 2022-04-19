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日職／宋家豪本季初登板 後援9球投1局無失分
旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天本季首場出賽，對火腿隊後援用9球抓3個出局數、無失分，球隊終場以0比2吞敗；西武隊野手吳念庭今天沒有敲出安打、貢獻1分打點。
日職樂天金鷲隊投手宋家豪開季前因媽媽過世、臨時返台，開季調整較慢、從二軍出發，今天本季首度升上一軍，在樂天隊與北海道日本火腿鬥士隊比賽後援出賽。
火腿隊今天2局有攻勢，靠著保送、宇佐見真吾開轟、2分砲幫助球隊取得領先，兩隊8局打完0比2落後，宋家豪9局接手後援，依序讓打者敲出三壘方向滾地球、游擊方向滾地球、左外野方向飛球出局。
宋家豪今天總計用9球投完1局，沒被敲出安打、無保送、無失分，最快球速145公里；樂天隊打線熄火，先發投手田中將大投8局被敲6支安打，投出7次三振、失掉2分責失分，球隊以0比2輸球、田中將大承擔敗投。
埼玉西武獅隊今天與千葉羅德海洋隊交手，西武隊台灣野手吳念庭先發打6棒、守一壘，吳念庭2局選到四壞保送，4局敲出投手方向滾地球出局，6局敲出左外野方向高飛犧牲打送回團隊第4分，8局敲出一壘方向滾地球出局。
吳念庭今天總計2打數沒有敲出安打，選到1次保送、有1得分，賽後打擊率2成44；西武隊終場以4比0拿下勝利。
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