中職／台南比賽有確診者足跡 獅隊公告：若收到簡訊自主管理

統一獅隊於今天在臉書上發文指出：「今日疫情指揮中心公告 4/16(六)16:00－21:00 於台南棒球場出現確診者足跡。」也就是上周六台南主場對富邦悍將隊比賽，獅隊表示，若有收到簡訊，請配合規定自主管理，但也說了，「若沒收到簡訊，請勿驚慌。」

不過，當日看球球迷有可能來自南北各地，也或許有些人未能落實實名制，因此若有到現場看比賽者，即使未收到簡訊，仍不要掉以輕心。

統一獅隊在官方臉書貼文如下：

今日疫情指揮中心公告 4/16(六)16:00－21:00 於台南棒球場出現確診者足跡，當日賽事為富邦悍將對戰統一獅賽事。目前已配合政府防疫措施，將針對台南市棒球場進行全面清消，維持場域安全。

因職棒賽事均有落實1922簡訊實名制度，假若與確診者足跡重疊須自主健康管理者，將會收到政府發送簡訊，屆時請配合政府防疫落實自主管理等，若未收到簡訊者，請勿驚慌，球團也提醒 4/16(六)進場的球迷朋友可進行自行篩檢與自我健康檢測，期間仍可正常上班上課，但應全程配戴口罩並於早晚量測體溫。若有發燒、腹瀉、上呼吸道、嗅味覺異常⋯等症狀，請配合政府相關防疫措施進行後續快篩檢測或就醫程序