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中職／每日確診破千例 聯盟公告新版防疫規範

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
每日確診破千例，聯盟公告新版防疫規範。圖／富邦悍將球團提供(示意圖)
每日確診破千例，聯盟公告新版防疫規範。圖／富邦悍將球團提供(示意圖)

國內確診數每日以破千例飆升，中職聯盟討論應變措施，今天正式公告執行細節，包括疫苗施打規定，以及若出現確診者的停賽及復賽標準。

聯盟公告如下

有關中華職棒球場防疫相關應變措施：

如有接獲CDC或地方衛生局通知確診足跡重疊於球場觀眾席間時，聯盟將會通知球團關閉球場進行相關清消作業，如遇賽事舉行時，則規劃延賽事宜。

進入球場工作核心區之聯盟、球團隊職員，需打滿兩劑疫苗以上始得進入，未達打兩劑者，每日進場均得做快篩檢測，全程配戴口罩。

如球場工作核心區內有 1 名隊職員、工作人員確診時，確診者依規定後送，該球場應暫停比賽 3 日，進行環境清潔消毒，同一球場內密切接觸之隊職員、工作人員應進行居家隔離及採檢，按CDC規定居家隔離10日+7日自主健康管理。

復賽時程除依「中央疫情指揮中心」之指示及衛生單位疫情調查結果辦理外，另評估下列條件：

1.教練、球員匡列人數較少時，比賽得恢復舉行。

2.若匡列之教練或球員以一軍為主時，可由二軍教練或球員支援，使一軍賽事恢復進行。

3.若二軍教練、球員因支援一軍，或二軍被匡列人數過多導致戰力不足時，則該隊二軍賽事將暫時停賽。

4.若二軍可支援選手不足時，將視可支援之人數狀況決定一軍復賽時間。

5.停賽之賽程安排，另召開球團代表會議討論後決定。

中職 棒球 中華職棒

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