日職／BIGBOSS又出新招！要求2名主力投手加練外野

日本火腿鬥士監督BIGBOSS新庄剛志再出奇招，今天宣布將來會採用恩師野村克也的招數，讓2名主力投手伊藤大海、吉田輝星練習守外野，並稱為「BIGBOSS的特殊續投」。

新庄剛志日前準備複製自己阪神虎球員時代、已故恩師野村克也的招數，要求伊藤大海、吉田輝星2位投手加練外野，因為隨時可能會有換投任務，他還對外表示，「目前吉田和伊藤都能守外野了，已經和本人說了，可能會以投手身份上場投球，換新的投手上來時你們就去守左外野，之後再回來續投。」

野村克也執教阪神虎時期，在1999-2000年球季曾利用棒球規則使用的特殊戰術，當遇到右打者時，左投遠山獎樹就會守一壘，讓葛西敦上場投球，等到面對左打者，兩人就會對調，直到右打者上場時再換回來。

不過日媒認為「BIGBOSS的特殊續投」有缺陷，因為伊藤大海、吉田輝星兩位都是右投，無法發揮右投對右打、左投對左打的效果，若想要該計畫啟到最高作用，或許需要左投加入才能完善。