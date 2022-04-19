快訊

確診在家隔離防疫保單賠不賠？10大問答一次看懂

國銀在大陸又爆踩雷 3家台資銀行踩雷6500萬美元

日職／BIGBOSS又出新招！要求2名主力投手加練外野

聯合新聞網 / 綜合報導
日本火腿鬥士監督BIGBOSS新庄剛志再出奇招，2名主力投手伊藤大海、吉田輝星練習守外野。 截圖自火腿官方推特
日本火腿鬥士監督BIGBOSS新庄剛志再出奇招，2名主力投手伊藤大海、吉田輝星練習守外野。 截圖自火腿官方推特

日本火腿鬥士監督BIGBOSS新庄剛志再出奇招，今天宣布將來會採用恩師野村克也的招數，讓2名主力投手伊藤大海、吉田輝星練習守外野，並稱為「BIGBOSS的特殊續投」。

新庄剛志日前準備複製自己阪神虎球員時代、已故恩師野村克也的招數，要求伊藤大海、吉田輝星2位投手加練外野，因為隨時可能會有換投任務，他還對外表示，「目前吉田和伊藤都能守外野了，已經和本人說了，可能會以投手身份上場投球，換新的投手上來時你們就去守左外野，之後再回來續投。」

野村克也執教阪神虎時期，在1999-2000年球季曾利用棒球規則使用的特殊戰術，當遇到右打者時，左投遠山獎樹就會守一壘，讓葛西敦上場投球，等到面對左打者，兩人就會對調，直到右打者上場時再換回來。

不過日媒認為「BIGBOSS的特殊續投」有缺陷，因為伊藤大海、吉田輝星兩位都是右投，無法發揮右投對右打、左投對左打的效果，若想要該計畫啟到最高作用，或許需要左投加入才能完善。

日本

相關新聞

中職／台南比賽有確診者足跡 獅隊公告：若收到簡訊自主管理

統一獅隊於今天在臉書上發文指出：「今日疫情指揮中心公告 4/16(六)16:00－21:00 於台南棒球場出現確診者足跡。」也就是上周六台南主場對富邦悍將隊比賽，獅隊表示，若有收到簡訊，請配合規定自主

中職／3呎線申訴已收到聯盟回覆 丘昌榮看完滿滿不解

富邦悍將、中信兄弟隊之戰15日跑出3呎線爭議，悍將提出申訴，今天已收到聯盟說明，總教練丘昌榮看完還是滿滿不解，「王威晨三...

中職／每日確診破千例 聯盟公告新版防疫規範

國內確診數每日以破千例飆升，中職聯盟討論應變措施，今天正式公告執行細節，包括疫苗施打規定，以及若出現確診者的停賽及復賽標...

日職／BIGBOSS又出新招！要求2名主力投手加練外野

日本火腿鬥士監督BIGBOSS新庄剛志再出奇招，今天宣布將來會採用恩師野村克也的招數，讓2名主力投手伊藤大海、吉田輝星練習守外野，並稱為「BIGBOSS的特殊續投」。 新庄剛志日前準備複製自己阪

中職／桃猿前一次開季8勝2敗是慘痛回憶 曾總記取教訓

樂天桃猿隊開季戰績起飛，繼2020年上半季後再打出8勝2敗開季，總教練曾豪駒清楚記得那年不好的回憶，「對我自己來說，也是...

中職／高國輝代打申皓瑋有原因 但丘總也認「有疏失」

富邦悍將隊以1勝8敗慘居爐主，追平中職史上最慘開季前9場戰績，兩位月薪50萬元級的外野手打擊狀況低迷，總教練丘昌榮坦言兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。