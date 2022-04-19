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少棒／北市王牌左投沈立宸關門 搶下謝國城盃4強門票

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
台北市投手王元甫先發4局僅失1分。圖／台灣世界少棒聯盟提供
台北市投手王元甫先發4局僅失1分。圖／台灣世界少棒聯盟提供

謝國城盃全國少棒賽A組勝部冠軍戰，台北市擋下地主台東縣最後兩局反撲，以6：5險勝，和衛冕軍桃園市搶下4強門票，東縣落入敗部，必須再贏一場才能回到決賽行列。

北市打完前4局領先5分，東縣在比賽後段反撲，5局上李威翰轟出兩分砲，6局上再靠兩支長打攻下兩分，逼得北市押上王牌左投沈立宸關門，以1分之差保住勝利。

北市總教練章子健形容此役「綁手綁腳」、「驚心動魄」，除了1局下因為場上瑕疵，無法造成大局拉開比數，守備也有該檢討的地方，他說：「算是被自己亂到，站位不正確，有幾個死球因守位太深，增加傳球困難。」

章子健認為東縣打擊纏鬥力十足，不容易三振又有腳程，但也察覺他們對球速稍快的投手掌握度下降，因此推出速球型的王元甫先發。

他表示，自己有帶測速槍，他們對球速超過105公里以上比較打不好，王元甫速度快，今天也算投得不錯。

王元甫投4局被敲5支安打、失1分，投出8次三振，而且擔任4棒打者，前兩打席都從東縣下勾投手陳約翰的手中敲出安打，攻下勝利打點在內的3分打點。

A組敗部之戰，彰化縣以8：2擊退新竹市，先發投手張丞毅是最大功臣，前4局未被安打，直到5局上1出局才破功，後來更因接連3安失兩分；但隊友5局下提供火力支援，包含劉宥廷追平轟在內，一口氣攻下7分，張丞毅投5.1局奪勝。

另一場敗部比賽，高雄市提前在4局結束，以11：0擊敗宜蘭縣，隊長蘇子進揮出兩分砲，連續兩天出現全壘打，和隊友李政隆都有3打數2安打、3分打點的表現。

B組勝部冠軍戰，桃園市前3局就打下9分，雙王牌連線登板，先發的陳建宏投4.2局失3分，許梓奕接手1.1局失1分，終場以9：4擊退台南市，再拿兩勝就可達成5連霸。

B組敗部戰況，台中市郭宇思6局下敲出再見安打，以4：3險勝新北市，屏東縣只打3局，以21：0大勝苗栗縣。

台北市左投沈立宸登板關門，為球隊守住勝利。圖／台灣世界少棒聯盟提供
台北市左投沈立宸登板關門，為球隊守住勝利。圖／台灣世界少棒聯盟提供

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